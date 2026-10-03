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एमपी पुलिस के केएफ रुस्तमजी पुरस्कार की घोषणा, लिस्ट में इंदौर से किसी भी ऑफिसर का नाम नहीं

KF Rustamji Awards: इंदौर से इस लिस्ट में हेड कांस्टेबल इमरान खान का नाम शामिल हैं। विशेष सशस्त्र बल ये हेड कांस्टेबल फिलहाल एटीएस में पोस्टेड हैं।

By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 11:26:53 AM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 11:32:14 AM (IST)
एमपी पुलिस के केएफ रुस्तमजी पुरस्कार की घोषणा, लिस्ट में इंदौर से किसी भी ऑफिसर का नाम नहीं
तीन कैटेगरी में दिया जाता है केएफ रुस्तमजी पुरस्कार। - प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. केएफ रुस्तमजी पुरस्कार लिस्ट में प्रदेशभर के 41 पुलिस कर्मियों के नाम शामिल हैं
  2. कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार
  3. परम विशिष्ट श्रेणी में पांच लाख रुपये नकद या हथियार और सर्टिफिकेट दिया जाता है

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश पुलिस में अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी वीरता के लिए दिए जाने वाले केएफ रुस्तमजी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। पुरस्कार की लिस्ट में इंदौर से किसी भी पुलिस ऑफिसर का नाम नहीं है। लिस्ट में प्रदेशभर के 41 पुलिस कर्मियों के नाम शामिल हैं।

इंदौर से लिस्ट में केवल एक नाम

इंदौर से इस लिस्ट में हेड कांस्टेबल इमरान खान का नाम शामिल हैं। विशेष सशस्त्र बल ये हेड कांस्टेबल फिलहाल एटीएस में पोस्टेड हैं। एक अक्टूबर 2024-25 में इस पुरस्कार की शुरुआत डीजीपी कैलाश मकवाणा ने की थी।

तीन कैटेगरी में पुरस्कार

के एफ रुस्तमजी पुरस्कार पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है। इनमें तीन कैटगरी है।

परम विशिष्ट श्रेणी

इसमें पांच लाख रुपये नकद या हथियार और सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस बार यह पुरस्कार भोपाल एटीएस एसआई राम विलास हुंडा को मिला है।

अति विशिष्ट श्रेणी

इसमें दो लाख रुपये कैश या हथियार और सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस बार यह पुरस्कार रतलाम जिले के जावरा थाने के एसआई रघुवीर जोशी, बालाघाट एसआईबी में हेड कांस्टेबल अब्दुल खालिद कुरैशी, भोपाल एटीएस में हेड कांस्टेबल ताराचंद शुक्ला, खंडवा एटीएस में कांस्टेबल पंकज सिन्हा, भोपाल एटीएस मुख्यालय में कांस्टेबल अक्षय सिंह को मिला है।


विशिष्ट श्रेणी

इस पुरस्कार में 50 हजार रुपये कैश और सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस बार प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से यह 31 पुलिस ऑफिसर और कर्मचारियों को दिया गया है।

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