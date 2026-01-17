इंदौर में बायपास पर आगे चल रहे ट्रक से टकराई कार, एयरबैग खुलने के बाद भी हो गई ड्राइवर की मौत
Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 09:00:50 AM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 09:00:50 AM (IST)
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के बायपास पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शनिवार यानी आज लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओमेक्स सिटी के सामने एक भीषण सड़क दुर्घटना में कार चालक की जान चली गई।