इंदौर में सड़क हादसा... नाइट शिफ्ट कर लौट रहे बाइक सवार युवक की मौत, सेंट पॉल स्कूल के पास टक्कर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पलासिया और तिलक नगर थाना क्षेत्र की सीमा पर सोमवार की सुबह सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त को मामूली चोटें आई हैं। दोनों नाइट शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान सेंट पॉल स्कूल के पास एक तेज गति बाइक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला जांच में लिया है।

सेंट पॉल स्कूल के पास तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान उदय (28) पिता कमल कश्यप निवासी विनोबा नगर के रूप में हुई है। वह अपने दोस्त सौरभ पाटिल के साथ सोमवार सुबह करीब 9 बजे नाइट शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहा था। इसी दौरान सेंट पॉल स्कूल के पास एक तेज गति बाइक ने उदय और सौरभ की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उदय के सिर में गंभीर चोट आई।