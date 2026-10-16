MP Weather: मध्य प्रदेश के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट, इंदौर से लेकर ग्वालियर तक झमाझम बरसेंगे बादल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक चंबल संभाग में कुछ स्थानों पर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई, दिन में प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। अनूपपुर जिले के अमरकंटक में रात का पारा 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा।

पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के असर से बदला मौसम मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार सुबह तक भिंड के मेहगांव में सर्वाधिक 15.0 मिलीमीटर और मुरैना के अंबाह में 14.6 मिलीमीटर पानी गिरा। इसके अलावा मंदसौर के मल्हारगढ़ में 12.0 मिलीमीटर, श्योपुर में 5.0 मिलीमीटर, भिंड के गोरमी में 4.5 मिलीमीटर, मंदसौर के भावगढ़ व नीमच के मनासा में 3.0 मिलीमीटर वर्षा हुई।