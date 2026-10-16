MP Weather: मध्य प्रदेश के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट, इंदौर से लेकर ग्वालियर तक झमाझम बरसेंगे बादल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक चंबल संभाग में कुछ स्थानों पर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई, दिन में प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। अनूपपुर जिले के अमरकंटक में रात का पारा 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार सुबह तक भिंड के मेहगांव में सर्वाधिक 15.0 मिलीमीटर और मुरैना के अंबाह में 14.6 मिलीमीटर पानी गिरा। इसके अलावा मंदसौर के मल्हारगढ़ में 12.0 मिलीमीटर, श्योपुर में 5.0 मिलीमीटर, भिंड के गोरमी में 4.5 मिलीमीटर, मंदसौर के भावगढ़ व नीमच के मनासा में 3.0 मिलीमीटर वर्षा हुई।
श्योपुर के विजयपुर व बीरपुर में 2.0 मिलीमीटर और गोहद, मंदसौर व मुरैना शहर में 1.0 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड हुई। उत्तरी पंजाब के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ और हरियाणा व दक्षिणी राजस्थान पर सक्रिय ऊपरी हवा के चक्रवात के कारण प्रदेश के मौसम में यह बदलाव आया है।
मौसम विज्ञानी एसएन साहू ने बताया कि शनिवार को मालवा, निमाड़, ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड के 21 जिलों ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर-मालवा, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा के आसार है। वहीं राजधानी भोपाल में मौसम साफ रहेगा, हालांकि सुबह के वक्त हल्की धुंध छाई रह सकती है।
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|शहर
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|भोपाल
|34.0
|18.8
|इंदौर
|34.4
|17.6
|ग्वालियर
|30.3
|21.8
|जबलपुर
|33.5
|19.2
नोट -- तापमान डिग्री सेल्सियस में