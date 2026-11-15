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MP में ठंड की दस्तक! अनूपपुर के बाद इंदौर सबसे सर्द, न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री दर्ज

उत्तरी हवाओं के कारण इंदौर में ठंड बढ़ गई है। अनूपपुर के बाद इंदौर प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

By Udaypratap SinghEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 09:32:25 AM (IST)Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 09:32:25 AM (IST)
MP में ठंड की दस्तक! अनूपपुर के बाद इंदौर सबसे सर्द, न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री दर्ज
MP में ठंड की दस्तक! अनूपपुर के बाद इंदौर सबसे सर्द। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. इंदौर में लगातार बढ़ रही है ठंड।
  2. न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज।
  3. अनूपपुर प्रदेश में रहा सबसे ठंडा शहर।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: उत्तरी हवाओं के प्रभाव से अब शहरवासियों को रात में व अलसुबह ठंडक का अहसास हो रहा हैं। शनिवार को प्रदेश में अनुपपुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही इंदौर ठंडे शहरों में दूसरे स्थान पर रहा। इंदौर में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम था।

इंदौर में बीते तीन दिनों से न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। शनिवार को शहर में अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक रविवार को दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। सुबह हल्की धुंध भी रहेगी।


इंदौर में मौसम केंद्र तापमान मापी यंत्र का हुआ परीक्षण

भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानियों द्वारा 27 से 29 नंवबर तक मौसम के तापमान मापी यंत्रों का परीक्षण व जांच की गई। साल में एक बार इस तरह की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाता है तापमान मापी यंत्र ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं। जांच में उपकरण ठीक पााया गया।

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इंदौर में बीते चार दिनों में इस तरह गिरा पारा

दिनांक अधिकतम न्यूनतम

  • 11 नवंबर 31.2 12.4

  • 12 नवंबर 31.6 11.1

  • 13 नवंबर 31.8 11.6

  • 14 नवंबर 31.9 11.2

शनिवार को प्रदेश में न्यूनतम तापमान वाले पांच शहर

  • अनूपपुर : 10.7

  • इंदौर : 11.2

  • कटनी : 11.3

  • शाजापुर : 11.7

  • पचमढ़ी : 11.8

नोट: तापमान डिग्री सेल्सियस में

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