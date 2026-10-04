अब 1 नवंबर से होगा MPPSC ADPO Exam 2026, 107 पदों के लिए 30 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) परीक्षा-2026 आगे बढ़ा दी है।

तारीख में फेरबदल करते हुए अब एक नवंबर को परीक्षा रखी गई है। खास बात यह है कि 107 पदों के लिए प्रदेशभर से तीस हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अधिकारियों के मुताबिक 12 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे।