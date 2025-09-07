मेरी खबरें
    MPPSC सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र की भर्ती के लिए सालभर बाद इंटरव्यू, दो पैनल बनाए

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू की है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विषयों के लिए दो अलग-अलग पैनल बनाए गए हैं। 11 सितंबर से समाजशास्त्र और 22 सितंबर से अर्थशास्त्र विषय के साक्षात्कार प्रारंभ होंगे। उम्मीदवारों को इसके लिए आनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 12:33:58 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 01:03:24 PM (IST)
    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंदौर स्थित ऑफिस।

    HighLights

    1. समाजशास्त्र के 80 पदों पर 305 उम्मीदवार चयनित, अर्थशास्त्र के 104 पदों पर 372 उम्मीदवार।
    2. सहायक निदेशक उद्यान के साक्षात्कार 8 सितंबर, ईएनटी विशेषज्ञों के 9 सितंबर को।
    3. उम्मीदवारों को साक्षात्कार से एक घंटे पहले कार्यालय में रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के तहत समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा पिछले साल करवाई गई। लगभग एक वर्ष के इंतजार के बाद अब चयनित उम्मीदवारों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू की है। उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने के कारण आयोग ने साक्षात्कार के लिए दो पैनल गठित किए हैं।

    11 सितंबर से समाजशास्त्र और 22 सितंबर से अर्थशास्त्र विषय के साक्षात्कार प्रारंभ होंगे। उम्मीदवारों को इसके लिए आनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। आयोग ने सितंबर का विस्तृत शेड्यूल जारी किया है, जिसमें चार साक्षात्कार और दो परीक्षाएं शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक कुछ परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने से परीक्षा केंद्र इंदौर में रखने पर विचार किया जा रहा है।

    समाजशास्त्र के 80 पदों पर चयनित हैं 305 उम्मीदवार

    सरकारी महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए आयोग ने अगस्त 2024 में परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित किया था। चार अगस्त को 16 विषयों की परीक्षा हुई, जिनमें समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र भी शामिल थे। समाजशास्त्र विषय के लिए 80 पदों पर 305 उम्मीदवार चयनित हुए हैं।

    naidunia_image

    इनमें 43 सामान्य, छह अनुसूचित जाति (एससी), सात अनुसूचित जनजाति (एसटी), 18 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और छह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के पद शामिल हैं। समाजशास्त्र विषय के साक्षात्कार 11 सितंबर से शुरू होंगे और इन्हें आठ दिनों में पूरा किया जाएगा। प्रतिदिन 30 से 35 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

    अर्थशास्त्र के 104 पदों पर 372 उम्मीदवारों का चयन

    आयोग 22 सितंबर से अर्थशास्त्र विषय की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। इस विषय के लिए 104 पदों पर 372 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। इनमें 44 अनारक्षित, 26 एसटी, सात एससी, 20 ओबीसी और सात ईडब्ल्यूएस के पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों को 15 सितंबर के बाद प्रवेश पत्र दिए जाएंगे। आयोग ने उम्मीदवारों को साक्षात्कार से एक घंटे पहले कार्यालय में रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए हैं।

    सहायक निदेशक पदों के साक्षात्कार दो-तीन दिनों में होंगे पूर्ण

    सहायक निदेशक उद्यान-2023 की परीक्षा 23 मार्च को हुई थी। इसके परिणाम 21 मई को जारी किए गए, जिनमें 10 पदों के लिए 28 मुख्य और सात प्रावधिक उम्मीदवार शामिल हुए। आयोग ने इसके साक्षात्कार आठ सितंबर को निर्धारित किए हैं। अधिकारियों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या कम होने से साक्षात्कार दो-तीन दिन में पूरे कर लिए जाएंगे।

    सरकारी अस्पतालों में भर्ती साक्षात्कार नौ को

    प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ईएनटी विशेषज्ञों के पद लंबे समय से रिक्त हैं। इनकी भर्ती के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर 2024 में अधिसूचना जारी की थी। कुल 16 पदों में चार अनारक्षित, तीन एससी, पांच एसटी और दो-दो ओबीसी व ईडब्ल्यूएस पद शामिल हैं। आयोग ने इन पदों के लिए साक्षात्कार नौ सितंबर को निर्धारित किए हैं। 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, इसलिए साक्षात्कार प्रक्रिया दो पैनलों द्वारा करवाई जाएगी।

    तीन पदों के लिए परीक्षा 21 सितंबर को

    तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा उप संचालक, प्राचार्य वर्ग-2 और सहायक संचालक तकनीकी के लिए भर्ती निकाली गई है। इन पदों की परीक्षा 21 सितंबर को होगी। उप संचालक और सहायक संचालक के एक-एक पद हैं, जबकि प्राचार्य वर्ग-2 के 13 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा में 100 से कम उम्मीदवार शामिल होंगे। इसमें सामान्य अध्ययन और विषय-विशिष्ट प्रश्नपत्र होंगे।

    खनिज अधिकारी की परीक्षा 28 को

    खनिज साधन विभाग ने लगभग दो वर्ष बाद खनिज अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। 30 दिसंबर 2024 को आयोग ने 10 पदों के लिए अधिसूचना जारी की थी। आवेदन 28 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक स्वीकार किए गए। अब आठ महीने के इंतजार के बाद अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा 28 सितंबर को होगी। यह परीक्षा आफलाइन ओएमआर शीट पर होगी। उम्मीदवार 15 सितंबर के बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

