इंदौर में गंदे पानी और लीकेज पर निगमायुक्त सख्त, समय पर नहीं सुधरे पाइप तो अफसरों पर होगी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने सोमवार को जलप्रदाय से जुड़े अधिकारियों, जोनल अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ की बैठक में लीकेज रोकने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कनेक्शन देते वक्त सावधानीपूर्वक पैकिंग आदि का ध्यान रखें, क्योंकि पर्याप्त पैकिंग नहीं होने से लीकेज और गंदे पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। निगमायुक्त ने कहा कि जहां पर पानी की डबल लाइन है वहां पर सर्वे करें। जिस लाइन की आवश्यकता नहीं है उसे बंद कर दें।

सात दिन में वर्तमान लीकेज सुधारें, भविष्य में 48 घंटे में सुधार का अल्टीमेटम निगमायुक्त ने यह निर्देश भी दिए कि सभी जोन क्षेत्रों में जलप्रदाय पाइपलाइन, ज्वाइंट, वाल्व एवं अन्य जलप्रदाय संरचनाओं में वर्तमान में लीकेज का सर्वेक्षण कर सात दिन में अनिवार्य रूप से सुधार कार्य कर लें। भविष्य में भी पाइपलाइन या वाल्व में लीकेज की सूचना मिलने पर 48 घंटे के भीतर सुधार कार्य करना अनिवार्य होगा।