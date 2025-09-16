'मुझे दिख रही, आपको नहीं? अगली बार गंदगी मिली तो कार्रवाई होगी...' इंदौर निगमायुक्त ने दी चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने मंगलवार को शहर की सफाई व्यवस्था, बिजासन मंदिर, वर्कशॉप का निरीक्षण किया। वे सुबह मधुमिलन चौराहा, जवाहर मार्ग, राजमोहल्ला चौराहा, बड़ा गणपति चौराहा, गंगवाल बस स्टैंड क्षेत्र, 60 फीट रोड, जोन 16, पल्लर नगर क्षेत्र, एयरपोर्ट रोड, बिजासन मंदिर परिसर, वर्कशाप आदि पहुंचे। गंगवाल बस स्टैंड क्षेत्र की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाए जाने पर निगमायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित से कहा कि मुझे गंदगी दिख रही है, आपको नहीं दिख रही, चेतावनी दे रहा हूं। अगली बार फिर आऊंगा, आप सफाई व्यवस्था निरीक्षण के दौरान आगे रहना। अगली बार सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली तो आप पर कार्रवाई होगी।

मालिक पर चालानी कार्यवाही के लिए कहा निगमायुक्त ने गंगवाल बस स्टैंड परिसर में पार्किंग ठेकेदार के विरुद्ध चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद निगमायुक्त राजमोहल्ला चौराहा, बड़ा गणपति चौराहा होते हुए 60 फीट रोड पहुंचे। यहां मार्केट में कचरा पाए जाने पर मालिक पर चालानी कार्यवाही के लिए कहा। उन्होंने रोड पर लगे फ्लैस, बैनर, पोस्टर हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद यादव बिजासन मंदिर पहुंचे।