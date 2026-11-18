नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। संपत्ति कर की बकाया राशि जमा करवाने के लिए नगर निगम मनमाने ढंग से कुर्की, तालाबंदी और जब्ती की चेतावनी नहीं दे सकता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने देवास नगर निगम के ऐसे ही एक अंतिम नोटिस को निरस्त कर दिया है। निगम ने करदाता को 24 घंटे के भीतर वर्ष 2026-27 तक का पूरा संपत्ति कर जमा करने के लिए कहा था। ऐसा नहीं करने पर संपत्ति कुर्क करने, परिसर में तालाबंदी और जब्ती की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।

24 घंटे में कर जमा नहीं करने पर दी थी तालाबंदी की चेतावनी कोर्ट ने कहा कि नगर निगम अधिनियम की धारा 135 में इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हालांकि, नगर निगम कानून में तय प्रक्रिया के अनुसार बकाया कर की वसूली कर सकता है। याचिकाकर्ता को निगम ने वर्ष 2025-2026 में अलग-अलग नोटिस और पत्र जारी किए थे।