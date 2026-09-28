इंदौर नगर निगम में ₹2 करोड़ का फर्जी रसीद घोटाला! 232 रसीदों का खेल उजागर, कांग्रेस ने घेरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नगर निगम के जोन क्रमांक 2 पर फर्जी रसीदों से संपत्तिकर, जलकर और कचरा प्रबंधन शुल्क से दो करोड़ रुपये ज्यादा का घोटाला कर दिया। शहर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है। शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कुल 232 रसीदों के नंबर के साथ नगर निगम की लेजर रिपोर्ट भी साथ में जारी की है।

कांग्रेस ने कमिश्नर को शिकायत की कि एक ही जोन पर संपत्तिकर की 96 रसीदें, जलकर की 38 रसीदें और कचरा शुल्क की 98 रसीदों से लिया गया पैसा निगम के खजाने में जमा ही नहीं हुआ। कांग्रेस की ओर से इन रसीदों के साथ कुल हिसाब भी जारी कर दिया गया है। चौकसे के अनुसार इन रसीदों से करदाता नागरिकों से कुल 2 करोड़ 47 हजार 509 रुपये लिए गए। हालांकि ये रुपये आज तक नगर निगम के खजाने में ही जमा नहीं किए गए। इसके लिए फर्जी रसीद छपवाई गई थी।