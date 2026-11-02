इंदौर नगर निगम के सभी कर्मचारियों को जमा करना होगा बकाया टैक्स, 31 दिसंबर आखिरी तारीख

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2026 तक अपने सभी बकाया कर और शुल्क जमा करने होंगे। इसमें संपत्तिकर, जलकर, कचरा प्रबंधन शुल्क और यूजर चार्ज सहित निगम के सभी देय शामिल हैं। केवल नियमित कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि मस्टर, विनियमित और आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा।

जनवरी में वेतन से पहले इस बात की जांच भी की जाएगी। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को खुद के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के नाम पर नगर निगम सीमा स्थित सभी कर योग्य संपत्तियों का बकाया भी तय समय-सीमा में जमा करना होगा।