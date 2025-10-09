MP में सरेराह हत्या, टकराने पर युवक की चाकू मारकर ली जान...शराब की दुकान के QR कोड से पकड़ा गया आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: स्कीम-54 में हुई सुंदरनगर निवासी पार्थ दीवान की हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने बाणगंगा के बदमाश लवीश वाड़े को पकड़ा है। लवीश और उसके साथी निकुंज गुप्ता,निक्कू काटे और सोभित ठाकुर ने पार्थ की हत्या की थी। आरोपित जन्मदिन मनाकर शराब पीने आए थे। टकराने पर विवाद हो गया और आरोपितों ने पार्थ की चाकू घोंपकर निर्ममता से हत्या कर दी।
विजयनगर पुलिस के मुताबिक 19 वर्षीय पार्थ पुत्र भानुप्रताप दीवान दोस्त आयुष और संजय निवासी मेघदूत नगर के साथ शराब पी रहा था। आरोपित लवीश वाड़े,निकुंज गुप्ता,निक्कू काटे और सोभित ठाकुर भी शराब पीने आए थे। बुधवार को लवीश का जन्मदिन था। वह सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करता है।
नशे में टकराने पर पार्थ की आरोपितों से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ गया और आरोपितों ने पार्थ को घेर कर मारना शुरु कर दिया। वह बचने के लिए भागा लेकिन आरोपितों ने उसका पीछा किया दनादन चाकूओं से गोंदना शुरु कर दिया। उसके पीठ और सीने पर कईं बार चाकू मारे। आरोपितों के भागने पर लोगों ने पार्थ को अस्पताल भिजवाया लेकिन उसकी मौत हो गई। लोगों ने बताया विवाद की शुरुआत स्कीम-54 स्थित शराब दुकान के समीप हुई है। दोनों पक्ष आहते में बैठ कर शराब पी रहे थे।
पुलिस ने शराब दुकान के कर्मचारियों को CCTV फुटेज दिखाए तो एक आरोपित की पहचान कर ली। कर्मचारियों ने बताया उसने शराब का आनलाइन भुगतान किया था। पुलिस ने क्यूआर कोड की जानकारी निकाली तो लवीश वाडे का मोबाइल नंबर मिल गया। उसकी इंस्टाग्राम आइडी से फोटो निकाली और देर रात कालिंदी गोल्ड सिटी (भांगिया) से पकड़ लिया।
लवीश शराब के नशे में था। उसने खून से सने कपड़े बदल लिए और बगैर बताए चुपचाप सो गया। सीसीटीवी फुटेज में सीने-पीठ पर चाकू घोंपते दिखा बदमाश पार्थ की हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उस पर सभी आरोपित मिलकर हमला कर रहे है। निकुंज ने चाकू निकाल कर पीठ और सीने में गोंदा था। निकुंज हत्या का आरोपित रहा है। वह करोल बाग के समीप शंखेश्वर कालोनी में रहता है।
यह भी पढ़ें- इंदौर में लव जिहाद के आरोपी अनवर कादरी की पार्षदी खत्म करने का प्रस्ताव पास, 67 पार्षदों ने जताई सहमति
हत्या में एक नाम सोभित ठाकुर का भी आया है। सोभित भी हत्या का आरोपित रह चुका है। इस घटना ने पुलिस की मुस्तेदी की पोल खोल दी है। अवैध तरिके से आहता चलाया जा रहा था और आबकारी व पुलिसकर्मी आंखें मुंद कर देख रहे थे।