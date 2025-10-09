MP में सरेराह हत्या, टकराने पर युवक की चाकू मारकर ली जान...शराब की दुकान के QR कोड से पकड़ा गया आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: स्कीम-54 में हुई सुंदरनगर निवासी पार्थ दीवान की हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने बाणगंगा के बदमाश लवीश वाड़े को पकड़ा है। लवीश और उसके साथी निकुंज गुप्ता,निक्कू काटे और सोभित ठाकुर ने पार्थ की हत्या की थी। आरोपित जन्मदिन मनाकर शराब पीने आए थे। टकराने पर विवाद हो गया और आरोपितों ने पार्थ की चाकू घोंपकर निर्ममता से हत्या कर दी।

नशे में टकराने पर हुई कहासुनी विजयनगर पुलिस के मुताबिक 19 वर्षीय पार्थ पुत्र भानुप्रताप दीवान दोस्त आयुष और संजय निवासी मेघदूत नगर के साथ शराब पी रहा था। आरोपित लवीश वाड़े,निकुंज गुप्ता,निक्कू काटे और सोभित ठाकुर भी शराब पीने आए थे। बुधवार को लवीश का जन्मदिन था। वह सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करता है।