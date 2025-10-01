Indore: हिंदू युवती से दुष्कर्म करने वाला मुस्लिम युवक गिरफ्तार, नाम बदलकर किया था धोखा

नईदुनिया,इंदौर। इंदौर के बाणगंगा पुलिस ने मुस्लिम युवक रहीम शेख को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुष्कर्म के मामले में वांछित था। उस पर हिंदू युवती ने नाम बदलकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

रिपोर्ट दर्ज

टीआई सियाराम सिंह के अनुसार रहीम शेख निवासी मल्हारगंज के खिलाफ 23 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़िता सराफा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कपड़े की दुकान पर काम करती है। आरोप है कि रहीम शेख ने हिंदू नाम रोहन बताकर युवती से दोस्ती की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।