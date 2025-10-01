मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore: हिंदू युवती से दुष्कर्म करने वाला मुस्लिम युवक गिरफ्तार, नाम बदलकर किया था धोखा

    इंदौर के बाणगंगा पुलिस ने मुस्लिम युवक रहीम शेख को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुष्कर्म के मामले में वांछित था। उस पर हिंदू युवती ने नाम बदलकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 05:31:20 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 05:31:20 AM (IST)
    Indore: हिंदू युवती से दुष्कर्म करने वाला मुस्लिम युवक गिरफ्तार, नाम बदलकर किया था धोखा
    हिंदू युवती से दुष्कर्म करने वाला मुस्लिम युवक गिरफ्तार

    नईदुनिया,इंदौर। इंदौर के बाणगंगा पुलिस ने मुस्लिम युवक रहीम शेख को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुष्कर्म के मामले में वांछित था। उस पर हिंदू युवती ने नाम बदलकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

    रिपोर्ट दर्ज

    टीआई सियाराम सिंह के अनुसार रहीम शेख निवासी मल्हारगंज के खिलाफ 23 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़िता सराफा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कपड़े की दुकान पर काम करती है। आरोप है कि रहीम शेख ने हिंदू नाम रोहन बताकर युवती से दोस्ती की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.