Indore: गरबा सीखने जा रही युवती को मुस्लिम युवक ने तेजाब डालने की धमकी दी; लव जिहाद का मामला, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर मुकीम खान को गिरफ्तार किया है। आरोपित जबरदस्ती शादी करना चाहता था। वह युवती को तेजाब डालने की धमकी दे रहा था। उसने युवती से कहा कि इस्लाम कबूल और शादी कर वरना तेरे घरवालो को भेड़ बकरी की तरह काट दूंगा।

टीआइ आरडी कानवा के अनुसार आरोपित मुकीम खान से युवती की इसी वर्ष अप्रैल में परीक्षा के दौरान बातचीत हुई थी। मुकीम युवती को परेशान करने लगा और शादी की करने पर अड़ गया। उसने युवती को धमकाया और कहा कि मुझसे शादी नहीं की तो तेरे घरवालों को भेड़ बकरी की तरह काट दूंगा।