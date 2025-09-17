मेरी खबरें
    By Mukesh Mangal
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 02:06:09 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 02:20:45 AM (IST)
    Indore: गरबा सीखने जा रही युवती को मुस्लिम युवक ने तेजाब डालने की धमकी दी; लव जिहाद का मामला, आरोपी गिरफ्तार
    गरबा सीखने जा रही युवती के साथ को मुस्लिम युवक ने तेजाब डालने की धमकी दी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर मुकीम खान को गिरफ्तार किया है। आरोपित जबरदस्ती शादी करना चाहता था। वह युवती को तेजाब डालने की धमकी दे रहा था। उसने युवती से कहा कि इस्लाम कबूल और शादी कर वरना तेरे घरवालो को भेड़ बकरी की तरह काट दूंगा।

    टीआइ आरडी कानवा के अनुसार आरोपित मुकीम खान से युवती की इसी वर्ष अप्रैल में परीक्षा के दौरान बातचीत हुई थी। मुकीम युवती को परेशान करने लगा और शादी की करने पर अड़ गया। उसने युवती को धमकाया और कहा कि मुझसे शादी नहीं की तो तेरे घरवालों को भेड़ बकरी की तरह काट दूंगा।

    सोमवार को युवती कनकेश्वरी मैदान में गरबा सीखने जा रही थी। सुभाष नगर चौक में मुकीम स्कूटर लेकर आया और युवती का हाथ पकड़ लिया। उसने युवती से कहा कि मेरे स्कूटर पर बैठ जा। युवती से शोर करने पर आरोपित ने कहा तुम्हें इस्लाम कबूल कर मुझसे शादी करना पड़ेगी। वरना तेजाब डाल दूंगा।

    केस दर्ज

    युवती ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की मदद ली और थाने जाकर केस दर्ज करवाया। पुलिस ने मुकीम के खिलाफ धमकी, लव जिहाद और छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया है।

