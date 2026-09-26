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‘नईदुनिया’ ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता को रखा कायम, इंदौर में बोले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

नईदुनिया ने 1947 से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता, जनसरोकार और सामाजिक जिम्मेदारी को कायम रखा है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित बड़े भूभाग...और पढ़ें

By bharat mandhanyaEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 10:51:31 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 11:03:45 PM (IST)
‘नईदुनिया’ ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता को रखा कायम, इंदौर में बोले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
नईदुनिया के कार्यक्रम में संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। (नईदुनिया)

HighLights

  1. नईदुनिया प्रॉमिनेंस अवॉर्ड 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
  2. कार्यक्रम में विभिन्न जिलों की प्रतिभाओं का किया सम्मान
  3. आधुनिक शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूलों का मॉडल विकसित किया गया है

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : नईदुनिया ने 1947 से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता, जनसरोकार और सामाजिक जिम्मेदारी को कायम रखा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित बड़े भूभाग में अपनी पहचान बनाने वाले इस समाचार समूह ने व्यापार, उद्योग, शिक्षा, समाजसेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करने की परंपरा शुरू की है। यह सराहनीय कदम है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, वह कम है।

यह बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को नईदुनिया प्रॉमिनेंस अवॉर्ड 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में कही। इस दौरान उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभिन्न जिलों की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया।

सीएम राइज स्कूलों का मॉडल विकसित किया गया है

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में अधोसंरचना, रोजगार, ऊर्जा, खनन और निवेश के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। राज्य में 25 से अधिक नीतियां लागू कर निवेश के लिए पारदर्शी और अनुकूल व्यवस्था बनाई गई है। आधुनिक शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूलों का मॉडल विकसित किया गया है। आज मध्य प्रदेश जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। यह सफलता यहां श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों की वजह से है। आज प्रदेश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है।


सांस्कृतिक गतविधियां भी हुईं आयोजित

नईदुनिया प्रॉमिनेंस अवॉर्ड 2026 के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रही। नादयोग गुरुकुल के कलाकारों ने कथक गुरु डॉ. रागिनी मक्खर के निर्देशन में शास्त्रीय नृत्य की विशेष प्रस्तुति दी। उन्होंने अपनी भावपूर्ण और लयबद्ध प्रस्तुति के माध्यम से कथक की समृद्ध परंपरा, भारतीय संस्कृति और शास्त्रीय नृत्य की सुंदरता को मंच उतारा। उनकी प्रस्तुति को देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए और तालियां बजाकर उनकी कला को दाद दी।

आयोजन में स्वागत भाषण नईदुनिया के राज्य संपादक सद्गुरु शरण अवस्थी ने दिया। मुख्यमंत्री का स्वागत नईदुनिया के सीईओ संजय शुक्ला ने किया। नईदुनिया के ऑपरेशन हेड नरेश पांडे ने मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को स्मृति चिन्ह भेंट किया।