‘नईदुनिया’ ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता को रखा कायम, इंदौर में बोले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : नईदुनिया ने 1947 से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता, जनसरोकार और सामाजिक जिम्मेदारी को कायम रखा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित बड़े भूभाग में अपनी पहचान बनाने वाले इस समाचार समूह ने व्यापार, उद्योग, शिक्षा, समाजसेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करने की परंपरा शुरू की है। यह सराहनीय कदम है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, वह कम है।

यह बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को नईदुनिया प्रॉमिनेंस अवॉर्ड 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में कही। इस दौरान उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभिन्न जिलों की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया। सीएम राइज स्कूलों का मॉडल विकसित किया गया है कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में अधोसंरचना, रोजगार, ऊर्जा, खनन और निवेश के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। राज्य में 25 से अधिक नीतियां लागू कर निवेश के लिए पारदर्शी और अनुकूल व्यवस्था बनाई गई है। आधुनिक शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूलों का मॉडल विकसित किया गया है। आज मध्य प्रदेश जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। यह सफलता यहां श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों की वजह से है। आज प्रदेश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है।