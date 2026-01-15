मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर ने नर्मदा के चौथे चरण की ओर बढ़ाया कदम, CM ने अमृत 2.0 का ₹800 करोड़ से अधिक की जलप्रदाय योजना का किया भूमिपूजन

    इंदौर ने नर्मदा जलप्रदाय परियोजना के चौथे चरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अमृत 2.0 इंदौर जलप ...और पढ़ें

    By Kuldeep BhawsarEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 01:27:27 AM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 01:30:36 AM (IST)
    इंदौर ने नर्मदा के चौथे चरण की ओर बढ़ाया कदम, CM ने अमृत 2.0 का ₹800 करोड़ से अधिक की जलप्रदाय योजना का किया भूमिपूजन
    CM मोहन यादव ने अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना के तहत ₹800 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमिपूजन किया।

    HighLights

    1. अमृत 2.0 योजना के कार्यों का भूमिपूजन
    2. नर्मदा परियोजना को बताया इंदौर की जीवनरेखा
    3. मकर संक्रांति को विकास का संकल्प बताया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर में बुधवार को अमृत 2.0 इंदौर जलप्रदाय योजना के पैकेज-एक के तहत 800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से प्रस्तावित कार्यों का भूमिपूजन किया गया। कार्यक्रम लता मंगेशकर सभागृह में दोपहर करीब सवा तीन बजे प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे इंदौर के जल प्रबंधन और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अहम कदम बताया।

    naidunia_image

    मकर संक्रांति और विकास का संदेश

    मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि तिल-तिल करके आगे बढ़ने का संकल्प है। जैसे सूर्य उत्तरायण होकर प्रकाश बढ़ाता है, वैसे ही इंदौर विकास, नवाचार और प्रगति के मार्ग पर लगातार अग्रसर है। उन्होंने इंदौर को देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर बताया।


    इंदौर की पहचान और प्रदेश का गौरव

    मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास, स्वच्छता, उद्योग, व्यापार और सुशासन के क्षेत्र में इंदौर ने एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आज प्रदेश का हर जिला इंदौर जैसा बनना चाहता है। इंदौर की ताकत उसकी संघर्षशील जनता, अदम्य हौसले और विकासशील सोच है।

    भागीरथपुरा दूषित पानी कांड पर प्रतिक्रिया

    भागीरथपुरा दूषित पानी कांड को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मन में पीड़ा है, लेकिन यह समय सीख लेकर आगे बढ़ने का है। सरकार, नगर निगम और प्रशासन ने कठिन समय में पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ नागरिकों के साथ खड़े रहकर प्रयास किए।

    नर्मदा परियोजना पर विजयवर्गीय का बयान

    नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नर्मदा जल परियोजना केवल योजना नहीं, बल्कि इंदौर की जनशक्ति और संकल्प का परिणाम है। नर्मदा नहीं आती तो इंदौर आज जिस स्वरूप में है, वहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह एक घटना को लेकर शहर को बदनाम कर रही है।

    कांग्रेस पर मुख्यमंत्री का हमला

    मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष आपदा में अवसर खोज रहा है और लाशों पर राजनीति कर रहा है, जिसे इंदौरवासी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सकारात्मक विरोध होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही।

    कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित

    कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, मालिनी गौड़, मधु वर्मा, महेंद्र हार्डिया, मनोज पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम से पहले नर्मदा चौराहा पर मां नर्मदा, बाबा भीमराव आंबेडकर और लता मंगेशकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.