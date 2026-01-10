मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर के निपानिया इलाके में सड़क बनाते समय फूटी नर्मदा लाइन, उठने लगा पानी का बड़ा फव्वारा

    इंदौर शहर के निपानिया इलाके में सड़क बनाते समय नर्मदा की पाइप लाइन फूट गई। इसके बाद पाइप लाइन से पानी का बड़ा फव्वारा उठने लगा और आस-पास के इलाके में ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 12:44:29 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 01:24:59 PM (IST)
    इंदौर के निपानिया इलाके में सड़क बनाते समय फूटी नर्मदा लाइन, उठने लगा पानी का बड़ा फव्वारा

    इंदौर। इंदौर शहर के निपानिया इलाके में सड़क बनाते समय नर्मदा की पाइप लाइन फूट गई। इसके बाद पाइप लाइन से पानी का बड़ा फव्वारा उठने लगा और आस-पास के इलाके में चारों तरफ पानी भर गया। जानकारी के मुताबिक सिक्का स्कूल के करीब यह पाइप लाइन फूटी है।

    पानी का बड़ा फव्वारा उठता देख इलाके के लोगों की भीड़ यहां जमा हो गई थी। कुछ ही देर के अंदर सड़क और खाली जगह पर पानी भर गया। इस मामले में सड़क का काम कर रहे कर्मचारियों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें इस पाइप लाइन के बारे में जानकारी नहीं थी। अब पाइप लाइन के ठीक होने तक इलाके के लोगों को नर्मदा का पानी सप्लाई नहीं हो सकेगा।


    जानकारी के मुताबिक नर्मदा मेन लाइन की रबर निकलने से सुबह 10 बजे पानी का रिसाव हुआ, इस दौरान एक घंटा पानी बहता रहा। यहां पानी की मेन लाइन के साथ ही तीन सब लाइन गुजर रही है। मेन लाइन की रबर ज्वाइंट से निकल गई, इससे पानी बहा। लाइन को बंद कर दिया गया है। इसे सुधरने में एक दिन लगेगा, ऐसे में पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ेगा। यहां सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.