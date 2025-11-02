इंदौर में पटाखे फोड़ने पर पड़ोसी आपस में भिड़ें, महिला-बच्चों के साथ मारपीट

मेरी खबरें
    By Mukesh Mangal
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 08:48:03 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 08:48:03 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एरोड्रम थाना क्षेत्र में पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ खुब मारपीट की। एक पक्ष ने तो महिलाओं को भी बाल पकड़ कर जमीन पर पटक दिया। दोनों पक्ष थाने पहुंचे तो पुलिसवालों के सामने ही भिड़ गए और एक दूसरे से मारपीट कर डाली। आखिर में पुलिस को दोनों के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा।

    बच्चे को पत्थर फेंक कर मारा

    पुलिस के अनुसार, घटना अशोक नगर की शनिवार रात की है। जितेंद्र राठौर रमेश भावसार के परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा हुआ है। जितेंद्र ने पुलिस को बताया छोटी दीपावली (देव उठनी ग्यारस) पर बच्चे घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। आरोपित रमेश ने बच्चे को पत्थर फेंक कर मारा। समझाने पर रमेश ने विवाद किया और घर से बबन भावसार, रश्मि भावसार, कृतिका व अन्य आ गई। समझाने पर आरोपितों ने पत्थर फेंके और सब्बल भी लेकर आ गए।


    रमेश ने महिलाओं से मारपीट की

    कॉलोनी में दोनों पक्षों के बीच खुब मारपीट हुई। रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे तो थाना परिसर में भी दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और पुलिसवालों के सामने ही रमेश ने महिलाओं से मारपीट कर दी। जितेंद्र के अनुसार रमेश बिजली कंपनी का रिटायर कर्मचारी है और वह पुलिसकर्मी भाई की धौंस देता है।

    पटाखे से वृद्धों को तकलीफ, युवती से की मारपीट

    परदेशीपुरा पुलिस ने भी दुर्गेश की शिकायत पर आरोपित अथर्व गुर्जर और बंटी गुर्जर के खिलाफ केस दर्ज किया है। दुर्गेश के अनुसार आरोपित घर के बाहर पटाखे जला रहे थे। उसकी बेटी प्रिंसी ने समझाया और बताया कि धुएं से बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है। आरोपितों ने उसके साथ मारपीट कर दी।

