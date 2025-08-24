मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर से नेपाल दर्शन यात्रा... 4 अक्टूबर से भारत गौरव AC ट्रेन रवाना, इन आठ जिलों के यात्री हो सकेंगे शामिल

    इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (IRCTC) ने मध्यप्रदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक अच्छी शुरुआत की है। इसके तहत इंदौर से चार अक्टूबर 2025 को भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन रवाना होगी। जिन यात्रियों को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ दर्शन यात्रा पर लेकर जाएगी।

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 09:26:58 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 09:26:57 PM (IST)
    इंदौर से नेपाल दर्शन यात्रा... 4 अक्टूबर से भारत गौरव AC ट्रेन रवाना, इन आठ जिलों के यात्री हो सकेंगे शामिल
    इंदौर से नेपाल दर्शन यात्रा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (IRCTC) ने मध्यप्रदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक अच्छी शुरुआत की है। इसके तहत इंदौर से चार अक्टूबर 2025 को भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन रवाना होगी। जिन यात्रियों को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ दर्शन यात्रा पर लेकर जाएगी। इस विशेष ट्रेन में आधुनिक सुविधाओं के साथ रेल रेस्टोरेंट भी होगा।

    इन स्टेशनों से यात्री नेपाल यात्रा में शामिल हो सकेंगे

    ट्रेन का रूट नागपुर से शुरू होकर इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, भोपाल, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर और कटनी रहेगा। इन स्टेशनों से यात्री नेपाल यात्रा में शामिल हो सकेंगे। इस विशेष यात्रा पैकेज में शाकाहारी भोजन, वातानुकूलित बसों से यात्रा, होटल में ठहराव, स्थानीय गाइड, यात्रा बीमा और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण शामिल है। सुरक्षा के मद्देनजर इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरें, गार्ड्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम की भी सुविधा रहेगी।

    नेपाल में कहां-कहां होगा भ्रमण?

    यह विशेष यात्रा नेपाल के जनकपुर, काठमांडू, पोखरा और चितवन नेशनल पार्क जैसे प्रमुख स्थलों का भ्रमण करवाएगी। आइआरसीटीसी अधिकारियों का कहना है कि यह ट्रेन यात्रियों को धार्मिक के साथ-साथ सांस्कृतिक और पर्यटन अनुभव भी प्रदान करेगी। यात्रा की बुकिंग आइआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com मोबाइल एप और क्षेत्रीय कार्यालयों से की जा सकती है।

    किराया और श्रेणियां

    • 63,850 रुपए प्रति व्यक्ति (कंफर्ट श्रेणी)।

    • 75,230 रुपए प्रति व्यक्ति (डीलक्स श्रेणी)।

    • 91,160 रुपए प्रति व्यक्ति (लग्जरी वेणी)।

    • 99,125 रुपए प्रति व्यक्ति (लग्जी कूपे)।

    बुकिंग और संपर्क जानकारी

    इंदौर : 0731–2522200, 9329101865, 8287931624, 8287931711, 8287931729

    भोपाल : 9329101862, 9329101861, 9329101866, 7021900644, 8287931723

    जबलपुर : 0761–2998807, 7021091459, 9329101832, 8287931723

    इसे भी पढ़ें... इंदौर में NGO का झांसा देकर 50 लाख रुपये ठगने वाले दो गिरफ्तार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.