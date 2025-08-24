इंदौर से नेपाल दर्शन यात्रा... 4 अक्टूबर से भारत गौरव AC ट्रेन रवाना, इन आठ जिलों के यात्री हो सकेंगे शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (IRCTC) ने मध्यप्रदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक अच्छी शुरुआत की है। इसके तहत इंदौर से चार अक्टूबर 2025 को भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन रवाना होगी। जिन यात्रियों को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ दर्शन यात्रा पर लेकर जाएगी। इस विशेष ट्रेन में आधुनिक सुविधाओं के साथ रेल रेस्टोरेंट भी होगा।

इन स्टेशनों से यात्री नेपाल यात्रा में शामिल हो सकेंगे ट्रेन का रूट नागपुर से शुरू होकर इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, भोपाल, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर और कटनी रहेगा। इन स्टेशनों से यात्री नेपाल यात्रा में शामिल हो सकेंगे। इस विशेष यात्रा पैकेज में शाकाहारी भोजन, वातानुकूलित बसों से यात्रा, होटल में ठहराव, स्थानीय गाइड, यात्रा बीमा और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण शामिल है। सुरक्षा के मद्देनजर इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरें, गार्ड्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम की भी सुविधा रहेगी।