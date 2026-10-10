इंदौर से जोधपुर और अहमदाबाद की शुरू होगी फ्लाइट, तो जबलपुर का टूट जाएगा संपर्क, उड़ानों का नया शेड्यूल जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर आगामी विंटर सीजन से जोधपुर के साथ ही अहमदाबाद के लिए तीसरी सीधी उड़ान शुरू होगी। वहीं जबलपुर उड़ान का संपर्क टूट जाएगा। मुंबई के लिए एयर इंडिया भी अपनी तीसरी उड़ान शुरू करेगा, वहीं इंडिगो की एक उड़ान कम होगी। यह बदलाव 25 अक्टूबर से लागू होगा। इसके साथ ही जोधपुर जैसे शहर सीधी हवाई सेवा से जुड़ेंगे तो जबलपुर जैसे शहरों से संपर्क टूट जाएगा।

इंडिगो की जोधपुर उड़ान का समय और विवरण इंडिगो विमान कंपनी एक बार फिर राजस्थान के प्रमुख शहर जोधपुर के लिए सीधी उड़ान शुरू करने जा रही है। यह उड़ान यात्रियों को महज डेढ़ घंटे में जोधपुर पहुंचाएगी। सीधी उड़ान की सुविधा सप्ताह में चार दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही मिलेगी। जोधपुर के लिए संचालित उड़ान को बीते वर्ष अगस्त से बंद कर दिया गया था। इसके बाद से ही विमान कंपनी इस उड़ान को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही थी।