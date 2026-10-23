इंदौर एयरपोर्ट का नया विंटर शेड्यूल लागू, बैंकॉक, गोंदिया और जोधपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स, जबलपुर से टूटेगा संपर्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से 25 अक्टूबर से लागू होने जा रहे विंटर शेड्यूल में हवाई सेवाओं का नया समीकरण बनेगा। बैंकाक, गोंदिया और जोधपुर के लिए सीधी उड़ानों की शुरुआत होगी, तो दूसरी ओर जबलपुर से हवाई संपर्क टूट जाएगा। नए शेड्यूल में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ घरेलू उड़ानों के विकल्प भी बदलेंगे।

विंटर शेड्यूल का सबसे अहम आकर्षण बैंकॉक के लिए दूसरी अंतरराष्ट्रीय उड़ान होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस 2 दिसंबर से इस रूट पर नई उड़ान शुरू करेगी, जो सप्ताह में चार दिन संचालित होगी। हालांकि विंटर शेड्यूल में इस उड़ान का शेड्यूल है, लेकिन कंपनी ने अभी इसकी बुकिंग शुरू नहीं की है। यह उड़ान इंदौर से सुबह 9.40 बजे जाएगी और शाम वापस इंदौर आएगी।