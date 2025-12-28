इंदौर वासियों को नए साल का तोहफा, IDA की ई-फाइलिंग सेवा होगी शुरू, अब घर बैठे होगा लीज रिन्यूअल और नामांतरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नए साल में इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) के लाखों लीजधारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। उनको अपने काम के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी और समय सीमा में उनका काम हो सकेगा। फाइलों के अंबार और प्रकरणों के अटकने से परेशान आमजन के लिए आईडीए अब पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था शुरू कर रहा है। नए साल से आइडीए में ई-फाइलिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे प्राधिकरण से जुड़े प्रत्येक प्रकरण की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। वहीं लीज नवीनीकरण, नामांतरण से लेकर भूमि का निरीक्षण सब कुछ ऑनलाइन होगा।

ई-फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत आइडीए नवाचार के तहत ई-फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत करने जा रहा है। इस नई व्यवस्था के लागू होते ही लीज नवीनीकरण, नामांतरण, निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य संपत्ति संबंधी मामलों में पारदर्शिता और गति दोनों आएंगी। आवेदकों को अपने प्रकरण की स्थिति मोबाइल और ईमेल के माध्यम से समय-समय पर मिलती रहेगी, जिससे उन्हें बार-बार कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदकों को न्यायालयीन या जटिल विवाद वाले मामलों में ही आइडीए बुलाया जाएगा। ऐसे मामलों में भी प्रयास रहेगा कि एक ही बैठक में समाधान हो जाए। आइडीए सीइओ डॉ. परिक्षित झाड़े का कहना है कि नए साल से ई-फाइलिंग सिस्टम और लीज नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी जाएगी। इससे अंतरविभागीय पत्राचार उसी दिन पूरा होगा और अन्य विभागों से जानकारी भी तुरंत मिल सकेगी।