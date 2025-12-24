इंदौर को नए साल का तोहफा, फरवरी से पूरी तरह 'एक्शन' में होगा लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नए साल की शुरुआत शहरवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आएगी। नए साल में फरवरी महीने से लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पूरी तरह आपरेशनल होने जा रहा है। सांसद ने मंगलवार को स्टेशन का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को तय समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की लागत करीब 55 करोड़ रुपए हैं। इसमें 45 करोड़ रुपए लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन और 10 करोड़ रुपए की लागत से फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान में स्टेशन पर हैं तीन प्लेटफार्म सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर-उज्जैन रेल सेक्शन पर सिंहस्थ में लगभग 300 ट्रेनों के संचालन की संभावना है। ऐसे में लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन यात्रियों की सुविधा और ट्रैफिक प्रबंधन दोनों में अहम भूमिका निभाएगा। वर्तमान में स्टेशन पर तीन प्लेटफार्म हैं, जबकि दो नए प्लेटफार्म निर्माणाधीन हैं। साथ ही दो अतिरिक्त रेलवे ट्रैक भी बिछाए जा रहे हैं, ताकि रेल यातायात सुगम हो सकें। प्लेटफार्मों की लंबाई बढ़ाई जा रही है। इससे लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव आसानी से हो सकेगा।