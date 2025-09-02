मेरी खबरें
    MP में मोबाइल यूज करने पर दादाजी ने डांटा, तो नाराज पोता घर से भागा, तलाश में जुटी पुलिस

    By Devendra Samadhiya
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 10:48:11 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 10:48:11 PM (IST)
    दादाजी ने डांटा तो घर से भाग गया पोता। (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोलारस। कोलारस थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर में मोबाइल फोन को लेकर एक पारिवारिक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। जानकारी के अनुसार, गांव में रहने वाले 21 वर्षीय छात्र विपिन शर्मा, पिता वीरेंद्र शर्मा, 28 अगस्त को अपने दादाजी की डांट से आहत हो गए। परिजनों के अनुसार विपिन लंबे समय तक मोबाइल फोन का उपयोग करता था और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसी बात को लेकर दादाजी ने उसे डांट-फटकार लगाई थी।

    दादाजी की डांट से घर छोड़कर भागा

    परिवार का कहना है कि दादाजी की इस डांट को विपिन ने दिल पर ले लिया। वह अंदर ही अंदर नाराज रहने लगा और 31 अगस्त को अचानक घर से बिना बताए कहीं चला गया। परिवार ने पहले तो उसे आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस की शरण ली।

    युवक की गुमशुदगी का मामला दर्ज

    मामले की शिकायत दर्ज होने पर कोलारस थाना पुलिस ने युवक की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम ने उसकी तलाश शुरू कर दी है और संभावित स्थानों पर पड़ताल की जा रही है। फिलहाल, युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। गांव और परिवार में विपिन के लापता होने को लेकर चिंता का माहौल है। परिजन उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि पुलिस लगातार सुराग जुटाने का प्रयास कर रही है।

