देश में सबसे ज्यादा नौ स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के, इंदौर का साथ मिला तो देपालपुर भी बना खास

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में इस बार मप्र के शहरों की धूम रहेगी। देश के सबसे अव्वल शहरों में इस बार प्रदेश के नौ प्रमुख नगरीय निकाय पुरस्कृत होंगे। मप्र के बाद दूसरे नंबर महाराष्ट्र के पांच शहरों को सम्मान मिलेगा।

सुपर स्वच्छ जोड़ी पुरस्कार में इंदौर व देपालपुर पर अव्वल रहेंगे तो वही देवास, उज्जैन ने अपनी-अपनी केटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है, वही ग्वालियर ने भी टॉप 10 शहरों में स्थाना पाया है। पिछली बार की तरह इस बार देश को स्वच्छ सर्वेक्षण में तीन नए शहर मिलेंगे। इनमें विशाखापट्टनम जहां देश का सबसे स्वच्छ शहर होगा।

इस आयोज में मुख्यमंत्री मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय व विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। इनके साथ इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, देपालपुर नगर परिषद अध्यक्ष अनीता पुरी गोस्वामी, इंदौर निगमायुक्त क्षितिज सिंघल व देपालपुर के सीएमओ बहादुर सिंह इंदौर व देपालपुर को मिलने वाला सुपर स्वच्छ जोड़ी पुरस्कार राष्ट्रपति द्रोपदी मुुर्मू के हाथों लेंगें।

वहीं मप्र का जबलपुर शहर दूसरे नंबर पर रहेगा। वही तीसरे स्थान लखनऊ को पुरस्कार मिलेगा। बुधवार शाम चार बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण के सम्मान समारोह में मप्र के सबसे अधिक नौ शहरों काे सम्मान मिलेगा।

85 मिनट तक चलने वाले सम्मान समारोह में सभी 57 पुरस्कारों को राष्ट्रपति प्रदान करेगी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहरलाल खट्टर और राज्यमंत्री तोखन साहू समारोह में उपस्थित रहेंगे।

देश की सुपर स्वच्छ जोड़ी

इंदौर- देपालपुर

अहमदाबाद -सानंद

तिरुपति- कुल्लम

तीन नए शहर जिनके सिर पर स्वच्छता का ताज

पहला स्थान : विशाखापट्टनम

विशाखापट्टनम दूसरा स्थान : जबलपुर

जबलपुर तीसरा स्थान : लखनऊ

कैटेगरी : तीन लाख आबादी वाले शहर

उज्जैन : पहला स्थान

कैटेगरी : एक लाख आबादी वाले शहर

देवास - पहला स्थान

देश के दस प्रमुख शहरों में शामिल

ग्वालियर

सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा मप्र के नौ नगर होंगे सम्मानित

इंदौर, देपालपुर, देवास, उज्जैन, बुधनी, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर

इंदौर की रोशनी से आज जगमगाएगा देपालपुर का नाम

इस बार भी सर्वेक्षण में इंदौर ने अंकों के आधार पर अपनी बादशाहत बरकरार रखी। इस वजह से सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर का दबदबा कायम रहेगा। इस बार इंदौर के कंधों पर जोड़ीदार देपालपुर को बेहतर बनाने का जिम्मा था। इंदौर ने एक साल पहले ते 1710 स्थान पर खड़े 22 हजार की आबादी वाले देपालपुर को अग्रिम पंक्ति में ला दिया। साल भर पहले तक जिस देपालपुर में कचरे के ढेर, अव्यवस्थित कचरा संग्रहण, कचरे का पहाड़, गंदी नालियां थी वो तस्वीर अब स्वच्छ नजर आ रही है। सुपर स्वच्छ जोड़ी पुरस्कार की घोषणा के साथ ही आज इंदौर के साथ देपालपुर में जश्न मनाया जाएगा। इंदौर में राजवाड़ा और नगर निगम मुख्यालय पर बड़ी स्क्रीन लगाकर समारोह सीधा प्रसारण होगा।

इंदौर की सफलता के चार मंत्र, देपालपुर में भी दिखा असर

जनभागीदारी : स्वच्छता को सरकारी जिम्मेदारी से आगे बढ़ाकर नागरिकों का सामूहिक संकल्प बनाया।

स्वच्छता को सरकारी जिम्मेदारी से आगे बढ़ाकर नागरिकों का सामूहिक संकल्प बनाया। नवाचार : कचरा संग्रहण और प्रबंधन में नए प्रयोगों को जगह दी।

कचरा संग्रहण और प्रबंधन में नए प्रयोगों को जगह दी। समन्वय : नगर निगम, सफाईकर्मियों और नागरिकों के बीच बेहतर तालमेल बनाया।

नगर निगम, सफाईकर्मियों और नागरिकों के बीच बेहतर तालमेल बनाया। निरंतरता : स्वच्छता को एक दिन का अभियान नहीं, रोजमर्रा की कार्यसंस्कृति बनाया।

हमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, सभी को बधाई

इंदौर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस बार ज्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि हमने देपालपुर को भी नंबर वन बनाने का काम किया है। यह सब कुछ इंदौरी स्वच्छता की आदत की वजह से ही हुआ है। मैं इंदौर और देपालपुर के नागरिकों को बधाई देता हूं। - पुष्यमित्र भार्गव, महापौर इंदौर

यह भी पढ़ें- सफाई पर सालाना ₹250 करोड़ खर्च, फिर भी स्वच्छता अवॉर्ड की दौड़ से बाहर भोपाल, कांग्रेस ने जताया विरोध