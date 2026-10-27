नीति आयोग ने घोषित किया ‘ इंदौर इकोनॉमिक रीजन‘, 2047 तक इंदौर सहित आठ जिलों में 57.06 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

उदय प्रताप सिंह, इंदौर : नीति आयोग द्वारा ‘इंदौर आर्थिक क्षेत्र’ की व्यापक विकास योजना को आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत इंदौर और उसके आसपास के 8 जिलों (इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, देवास, खरगोन, खंडवा और शाजापुर) को शामिल कर देश के सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्र के रुप में विकसित किया जाएगा।

इंदौर में 28 अक्टूबर को होने वाली ''अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0'' में इसकी घोषणा होगी। नीति आयोग के सहयोग से इंदौर आर्थिक क्षेत्र के विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और इस क्षेत्र की मौजूदा 3.52 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 57.06 लाख करोड़ तक पहुंचाया जाएगा।

इस विकास एजेंडे को जमीन पर उतारने के लिए क्षेत्र में 80 से अधिक विशिष्ट परियोजनाओं और 20 से अधिक नीतिगत सुधारों को मंजूरी दी गई है। इसे इंदौर उज्जैन मेट्रोपालिटन रीजन अथॉरिटी संचालित करेगी। कमेटी के गठित होने के पूर्व आठों जिलों के कलेक्टर इसके लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। यह अथॉरिटी सभी 8 जिलों के नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों के साथ मिलकर काम करेगी। इस तरह आर्थिक विकास का रोडमैप होगा तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी : 1,100 किलोमीटर लंबी सड़के,हाईवे , 864 किलोमीटर इंटरसिटी रेल नेटवर्क और इंदौर-उज्जैन-देवास को जोड़ने के लिए 118 किलोमीटर की रीजनल मेट्रो व मेट्रो रेल परियोजनाओं पर हो रहा काम।

1,100 किलोमीटर लंबी सड़के,हाईवे , 864 किलोमीटर इंटरसिटी रेल नेटवर्क और इंदौर-उज्जैन-देवास को जोड़ने के लिए 118 किलोमीटर की रीजनल मेट्रो व मेट्रो रेल परियोजनाओं पर हो रहा काम। ''इंदौर फ्यूचर सिटी'' और औद्योगिक हब : 5,000 एकड़ में ''इंदौर फ्यूचर सिटी'' बसाई जाएगी। इसके अलावा फार्मा, टेक्सटाइल, आटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल, उद्योगों के लिए लगभग 6,700 एकड़ में नए औद्योगिक और खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) हब विकसित किए जाएंगे। इसमें उज्जैन और रतलाम के बीच बनने वाला 2,000 एकड़ का ''इंटरनेशनल फूड प्रोसेसिंग हब'' प्रमुख है।