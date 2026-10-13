UPI पर नहीं लगेगा MDR... इंदौर में व्यापारियों ने बांटी मिठाई, दीवाली बाद भी नहीं लागू होने का जताया भरोसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। यूपीआइ ट्रांजेक्शन पर प्रस्तावित शुल्क (MDR) स्थगित होने के बाद इंदौर के बाजार में जश्न मनता दिखा। एमडीआर को दीपावली तक स्थगित किए जाने के ऐलान के बाद अहिल्या चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने राजवाड़ा के पास मिठाई बांटी।

अहिल्या चेंबर ने ही सबसे पहले एमडीआर के खिलाफ आवाज उठाई थी। देश में सबसे पहले इंदौर के बाजारों में नो यूपीआइ डे मना था। जश्न मना रहे व्यापारियों को अब भरोसा है कि आगे भी सरकार इस शुल्क को लागू नहीं करेगी।