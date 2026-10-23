इंदौर में उत्तरी हवाओं और हल्की बारिश ने बढ़ाई ठंडक, दो-तीन दिन ऐसा ही बना रहेगा मौसम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर में गुरुवार को सुबह धूप निकली और दोपहर में छाए बादलों के कारण शहर के अलग-अलग हिस्सों में कुछ देर के लिए वर्षा हुई। एयरपोर्ट स्थित वेदर स्टेशन पर दिन में 1.1 मिमी वर्षा दर्ज हुई।

भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक इंदाैर में अगले दो से तीन दिन बादल छाएंगे और हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके प्रभाव से दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी । पिछले दो दिनों से शहर में हवाओं का रुख उत्तरी होने के कारण अब अलसुबह व रात में शहरवासियों को हल्की ठंड का अहसास भी हो रहा है।