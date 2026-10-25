मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने गिराया पारा, 10 साल में सबसे ठंडा रहा इंदौर, रात में बनी रहेगी ठंडक, दिन में गर्मी

Weather : अक्टूबर में इस बार मौसम में अलग-अलग मिजाज नजर आ रहे हैं। सप्ताह के शुरुआत में जहां शहरवासियों को गर्मी का अहसास हो रहा था। वहीं माह के आखिरी सप्ताह में अब ठंडक महसूस हो रही है।

By Udaypratap SinghEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 10:00:36 AM (IST)Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 10:00:36 AM (IST)
उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने गिराया पारा, 10 साल में सबसे ठंडा रहा इंदौर, रात में बनी रहेगी ठंडक, दिन में गर्मी
मौसम अब बदलने लगा है, दिन में बेशक धूप और गर्मी है, पर रात ठंडी होने लगी है। -प्रफुल्ल चौरसिया आशु

HighLights

  1. अक्टूबर में इस बार मौसम में अलग-अलग मिजाज नजर आ रहे हैं
  2. सप्ताह के शुरुआत में शहरवासियों को गर्मी का अहसास हो रहा था
  3. माह के आखिरी सप्ताह में अब ठंडक महसूस हो रही है

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अक्टूबर में इस बार मौसम में अलग-अलग मिजाज नजर आ रहे हैं। सप्ताह के शुरुआत में जहां शहरवासियों को गर्मी का अहसास हो रहा था। वहीं माह के आखिरी सप्ताह में अब ठंडक महसूस हो रही है।

उत्तर पश्चिमी हवाओं ने शहर का पारा गिरा दिया और शुक्रवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। शहर में शनिवार को न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम रहा। इस तरह इंदौर बीते 10 वर्षो में सबसे ठंडा रहा।


naidunia_image

शुक्रवार के मुकाबले शनिवार के तापमान में 5.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। वही दिन में बादल न होने से धूप निकली और अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली। शनिवार के अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक था।

रात में ठंडक रहेगी बरकार, दिन में गर्मी

भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक बादल न होने व हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी होने के कारण अभी रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। आगामी तीन से चार दिन अलसुबह व रात में ठंडक रहेगी वहीं दिन में पारा बढ़ने के कारण शहरवासियों को दोपहर में गर्मी का अहसास होगा।

शनिवार सुबह हवाओं ने ठंडक का अहसास करवाया। वहीं दोपहर में धूप भी निकली। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक रविवार को शहर में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी वहीं रात का पारा सामान्य से कम रहेगा। शहरवासियों को दोपहर में धूप की चूभन अब भी महसूस हो रही है, वहीं सुबह और रात को ठंड का असर दिखाई देने लगा है। अलसुबह और रात में ठंडक बढ़ गई है। दोपहर में गर्मी बनी हुई है।

यह भी पढ़ें- Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान, MP-CG समेत दिल्ली-NCR में मौसम लेगा करवट, बारिश का अलर्ट जारी

यह भी पढ़ें
एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।