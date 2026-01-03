मेरी खबरें
    सिर्फ भागीरथपुरा नहीं, पूरा इंदौर पी रहा 'जहर'! 85 में से 72 वार्डों में दूषित पानी की शिकायत, हेल्पलाइन पर मचा हाहाकार

    Indore Water Crisis: भागरीथपुरा में 16 लोगों की दूषित पानी पीने से मौत के बाद भी नगर निगम व प्रशासन का सरकारी अमला दूषित जल की रोकथाम करने में नाकाम ह ...और पढ़ें

    By Udaypratap SinghEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 10:52:34 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 10:52:34 PM (IST)
    सिर्फ भागीरथपुरा नहीं, पूरा इंदौर पी रहा 'जहर'! 85 में से 72 वार्डों में दूषित पानी की शिकायत, हेल्पलाइन पर मचा हाहाकार
    पूरा इंदौर पी रहा 'जहर'!

    HighLights

    1. स्वच्छता के सिरमौर की डरावनी हकीकत
    2. शहर के 85% इलाकों में आ रहा गंदा पानी
    3. शिकायतों का अफसरों के पास नहीं कोई जवाब

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागरीथपुरा में 16 लोगों की दूषित पानी पीने से मौत के बाद भी नगर निगम व प्रशासन का सरकारी अमला दूषित जल की रोकथाम करने में नाकाम है। हकीकत यह है कि भागीरथपुरा ही नहीं पूरा शहर ही ड्रेनेज मिला दूषित पानी पीने पर मजबूर है। इंदौर नगर निगम की हेल्पलाइन 311 पर दूषित पानी की शिकायतें ही इसकी हकीकत बयां कर रही हैं।

    लगातार पहुंच रही दूषित पानी की शिकायतें

    इस हेल्पलाइन पर इंदौर नगर निगम के 85 वार्ड में से 72 वार्ड ऐसे है जहां के लोगों ने दूषित पानी की शिकायतें पहुंच रही है। इस हेल्पलाइन पर पिछले 48 घंटे में दूषित जल की 316 शिकायतें पहुंची। स्थिति है यह है कि नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारियों का अमला भी इन शिकायतों का निराकरण नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि पिछले सात दिन में हेल्पलाइन पर पहुंची 699 शिकायतें लंबित है।


    वार्ड दूषित पानी की शिकायत

    1 सिरपुर 1

    3 कालानी नगर 8

    4 सुखदेव नगर 19

    5 राज नगर 1

    6 मल्हारगंज 4

    7 जनता कालोनी 1

    8 जूना रिसाला 1

    10 बाणगंगा 2

    11 भागीरथपुरा 6

    12 गोविंद कालोनी 14

    13 संगम नगर 8

    14 अशोक नगर 5

    15 बिजासन 3

    16 नंदबाग 7

    17 कुशवाह नगर 3

    18 संत कबीर 5

    19 विश्वकर्मा 1

    20 गौरी नगर 1

    22 पं. दीनदयाल 2

    23 राजेश जोशी 5

    25 नंदानगर 8

    27 पशुपतिनाथ 5

    28 मां तुलजा भवानी 3

    29 श्यामा प्रसाद मुखर्जी 6

    30 संत रविदास 4

    31 महाराज छत्रसाल 5

    32 अटल बिहारी बाजपेयी 5

    33 सुखलिया 2

    34 शहीद भगत सिंह 1

    35 लसूड़िया मोरी 3

    37 साईकृपा 10

    38 हाजी कालोनी 5

    39 नाहर शाह वली 2

    40 खजराना गणेश 3

    41 कैलाशपुरी 3

    42 स्वामी विवेकानंद 6

    43 श्रीनगर 10

    44 एचआइजी 8

    45 भीमराव अंबेडकर 4

    47 सरदार वल्लभ भाई 7

    49 तिलक नगर 4

    50 ब्रजेश्वरी 4

    51 भगवती नगर 2

    52 मूसाखेड़ी 1

    53 मौलाना आजाद नगर 1

    54 रेसीडेंसी 7

    55 साउथ तुकोगंज 8

    56 स्नेहलतागंज 1

    57 देवी अहिलयाबाई 3

    58 सुभाष चंद्र बोस 1

    59 हरसिद्धि 2

    60 रानीपुरा 1

    61 तात्या सरवटे 1

    63 नवलखा 4

    64 चितावद 3

    65 संत कंवर राम 9

    66 शहीद हेमू कालानी 3

    69 जवाहर मार्ग 5

    70 लोकनायक नगर 7

    71 द्रविड़ नगर 2

    72 लोकमान्य नगर 2

    74 विष्णुपुरी 17

    75 पालदा 1

    76 बिचौली 1

    78 चोइथराम 2

    79 सुख निवास 6

    80 डॉ. राजेंद्र प्रसाद 2

    81 अन्नपूर्णा 1

    82 सुदामा नगर 10

    83 गुमास्ता नगर 3

    84 द्वारकापुरी 1

    85 प्रजापत नगर 4

    3 जनवरी सुबह तक दूषित पानी की शिकायत के आंकड़े

    दूषित पानी की शिकायतों में अव्वल जोन - कुल लंबित शिकायतें - सात दिन में पहुंची शिकायत - जिम्मेदार अधिकारी

    4 - 114 - 74 - गीत मनोचा

    10 - 109 - 65 - मनोज जैन

    11 - 83 - 64 - प्रवीण शर्मा

    16 - 80 - 47 - मोहन टांक

    19 - 67 - 32 - राहुल रघुवंशी

    इंदौर नगर निगम में - इंदौर 311 में पहुंची दूषित जल की शिकायतें - कुल शिकायतें

    1167 24 घंटे में आई

    159 दो दिन में आई

    161 तीन दिन में आई

    148 सात दिन में आई

