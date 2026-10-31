इंदौर में 40 अपराधों से लदा कुख्यात अपराधी सूरीला गिरफ्तार, भागने के चक्कर में ब्रिज से कूदा, टूटे हाथ-पैर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : महिला को धमकाने और साथ रहने के लिए दबाव बनाने के आरोप में फरार कुख्यात गुंडे भय्यू उर्फ सूरीला को खजराना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 40 गंभीर अपराधों से लदा भय्यू सूरीला चंदन नगर और खजराना पुलिस को छका रहा था। बदमाश फरारी में ही अपराध कर रहा था। उसने पुलिस को चकमा देने का प्रयास किया और ब्रिज से कूद गया। इस घटना में सूरीला का एक हाथ और एक पैर टूट गया।

पीड़िता ने खजराना थाने पहुंचकर शिकायत की थी पुलिस के मुताबिक, 24 अक्टूबर को पीड़िता ने खजराना थाने पहुंचकर शिकायत की थी कि एहसान उर्फ भय्यू उर्फ सुरीला उसे लगातार परेशान कर रहा है और धमकियां दे रहा है। वह बार-बार साथ रहने के लिए दबाव बना रहा था। घटना के बाद सूरीला फरार हो गया था। इसके पूर्व वह चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक युवक पर हमला कर चुका था।