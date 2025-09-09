आचार्य विद्यासागर पर अभद्र टिप्पणी से आक्रोश, समाजजनों ने घेरा थाना; पीएम पर भी पोस्ट, आरोपित फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जैनाचार्य विद्यासागर महाराज के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के बाद सैकड़ों समाजजन सोमवार को तिलक नगर थाना पहुंच गए। आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं और उन्होंने आरोपित के घर के बाहर नारेबाजी की। इस दौरान आरोपी फरार हो गया। देर रात पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस उसके भाई से पूछताछ कर रही है।

फेसबुक पोस्ट से भड़का विवाद एडवोकेट अरविंद जैन ने बताया कि 6 सितंबर को फेसबुक पर एक वीडियो देखा गया, जिसमें जैनाचार्य विद्यासागर महाराज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी लिखी गई थी। इस पोस्ट पर सौरभ जैन ने आरोपित अरविंद जैन (अजमेरा) को रिप्लाई में लिखा कि आपकी पोस्ट घटिया मानसिकता को दर्शाती है। इसके बाद जब आरोपित को फोन पर समझाने की कोशिश की गई तो उसने धमकी दी और अवैध राशि की मांग की।