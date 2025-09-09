आचार्य विद्यासागर पर अभद्र टिप्पणी से आक्रोश, समाजजनों ने घेरा थाना; पीएम पर भी पोस्ट, आरोपित फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जैनाचार्य विद्यासागर महाराज के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के बाद सैकड़ों समाजजन सोमवार को तिलक नगर थाना पहुंच गए। आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं और उन्होंने आरोपित के घर के बाहर नारेबाजी की। इस दौरान आरोपी फरार हो गया। देर रात पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस उसके भाई से पूछताछ कर रही है।
फेसबुक पोस्ट से भड़का विवाद
एडवोकेट अरविंद जैन ने बताया कि 6 सितंबर को फेसबुक पर एक वीडियो देखा गया, जिसमें जैनाचार्य विद्यासागर महाराज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी लिखी गई थी। इस पोस्ट पर सौरभ जैन ने आरोपित अरविंद जैन (अजमेरा) को रिप्लाई में लिखा कि आपकी पोस्ट घटिया मानसिकता को दर्शाती है। इसके बाद जब आरोपित को फोन पर समझाने की कोशिश की गई तो उसने धमकी दी और अवैध राशि की मांग की।
अन्य संतों और प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी
आरोप है कि आरोपित ने जैन समाज के अन्य संतों पुष्पदंत सागर, पुलक सागर, सुधासागर और प्रमाण सागर के बारे में भी अपशब्दों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, उसने जैन समाज के भगवानों की मूर्ति के साथ अर्धनग्न महिलाओं की तस्वीरें प्रसारित कीं।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ भी आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई। इन पोस्ट्स से समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।
प्रदर्शन और कार्रवाई
सोमवार देर शाम तिलक नगर थाना पहुंचकर समाजजन ने घेराव किया। इस दौरान राहुल जैन केसरी, सचिन जैन, राजेश लारेल, मनीष नायक, सौरभ जैन, राजू अलबेला, नवीन गोधा, प्रियांशु जैन, पार्षद राजीव जैन, राकेश चेतक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि आरोपित की तलाश जारी है और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।