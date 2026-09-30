इंदौर के मूसाखेड़ी और पिपल्याहाना इलाके में 269 बाधक निर्माण हटेंगे, इसके बाद बनेगी सड़क

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लंबे समय से अधूरी पड़ी आरई-2 सड़क को पूरा करने के लिए प्रशासन और नगर निगम ने बाधक निर्माण हटाने की कवायद तेज कर दी है। मंगलवार को अधिकारियों ने मूसाखेड़ी और पिपल्याहाना क्षेत्र में सड़क के बाधक हिस्सों का मौके पर निरीक्षण किया।

तीन स्थानों पर कुल 269 बाधक निर्माण चिह्नित हैं, जिन्हें हटाया जाना है। इनमें रहने वाले अधिकांश लोगों को नगर निगम की मल्टियों में फ्लैट आवंटित हो चुके हैं। अधिकारियों ने ऐसे रहवासियों से जल्द स्थानांतरित होने की समझाइश दी, जबकि जिन लोगों ने अभी तक आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें रसीद कटवाने के लिए कहा गया।