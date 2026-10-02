इंदौर में भारत और वेस्टइंडीज मैच के दिन स्वामी विवेकानंद स्कूल से बाल विनय मंदिर तक रहेगी पार्किंग

प्रणय चौहान, नईदुनिया, इंदौर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को होने वाले टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान हजारों की संख्या में प्रशंसक पहुंचेंगे। होलकर स्टेडियम शहर के बीच स्थित होने से मैच के दौरान आम राहगीरों को परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए पार्किंग व्यवस्था के लिए स्थान चिह्नित किए गए हैं।

मैच आयोजन समिति की बैठक में वाहन पार्किंग को लेकर मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन (एमपीसीए) व जिला प्रशासन के बीच चर्चा के बाद विभिन्न स्थान तय किए। इनमें से अधिकांश स्थलों पर हर अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान पार्किंग होती है।

एमपीसीए मैच के दौरान प्रशंसकों के वाहनों की पार्किंग के लिए जिला प्रशासन से चार स्थानों की मांग करता है। इनमें एसजीएसआईटीएस परिसर, बाल विनय मंदिर, पंचम की फेल का मैदान और स्वामी विवेकानंद स्कूल मैदान शामिल हैं।

इस बार मैच रविवार को होने से आईडीए बिल्डिंग की पार्किंग की भी मांग की गई है। यहां अधिकारियों सहित वीआईपी पार्किंग रहेगी। निर्धारित पार्किंग स्थलों पर एमपीसीए द्वारा पार्किंग के लिए समतलीकरण, सफाई, बेरिकेटिंग, पार्किंग स्थल पर बैनर, यहां पहुंचने के लिए दिशा सूचक फ्लेक्स और रोशनी सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

इसके अलावा एमपीसीए के वे सदस्य जो यशवंत क्लब के भी सदस्य हैं, अपने वाहन क्लब परिसर में ही रखते हैं। आपसी सहयोग के तहत एमपीसीए मैचों के दौरान इंदौर टेनिस क्लब, बास्केटबाल काम्प्लेक्स और अभय प्रशाल की पार्किंग का भी इस्तेमाल करता है। यहां एमपीसीए सदस्य, मीडिया और अन्य आमंत्रित अतिथियों के वाहनों की पार्किंग होगी।