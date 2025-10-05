ये फ्रॉड ऑनलाइन है... नौ महीने में 3500 से धोखाधड़ी, लोगों को 11 करोड़ रुपये पुलिस ने लौटाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ऑनलाइन धोखाधड़ी का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 3500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई है। अपराध शाखा ने 11 करोड़ 30 लाख से अधिक की राशि लौटाने में मदद की है। इसके लिए हजारों की संख्या में बैंक खातों को फ्रीज करवाना पड़ा। पुलिस ने सोशल मीडिया के 100 से ज्यादा हैक अकाउंट को रिकवर भी किया है।
एडिशनल डीसीपी(अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार केवायसी अपडेट, पर्सनल लोन, गैस कनेक्शन, ई-कामर्स साइट की शिकायत आदि के नाम से सक्रीय साइबर ठग ने करोड़ों रुपयों की ठगी की है। पुलिस के पास पिछले 9 महीने में 3500 शिकायतें तो पहुंची है। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हजारों की संख्या में खातों को फ्रीज करवाया।
इन खातों में ठग ने रुपयों का ट्रांजेक्शन करवाया था। पुलिस ने 11 करोड़ 30 लाख रुपयों को ठगों के पास जाने से बचा लिया और पीड़ितों को पुन: राशि दिलवा दी। एडीसीपी के अनुसार सबसे ज्यादा राशि 1 करोड़ 68 लाख रुपये सितंबर माह में लौटाई गई है। पुलिस के पास फर्जी अकाउंट बनाने और इंस्टाग्राम व फेसबुक आइडी बनाने की शिकायतें भी मिली है। इसमें पुलिस ने पासवर्ड रिकवर किया है।