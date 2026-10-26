इंदौर में केलोदहाला आरओबी का 40 प्रतिशत ही काम पूरा, रेलवे वाला हिस्सा अब भी अटका

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लसूड़िया मोरी-केलोदहाला रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण धीमी रफ्तार से चल रहा है। अब तक सिर्फ 40 फीसदी काम ही पूरा हो पाया है। रेलवे के हिस्से का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। रविवार को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मौके पर पहुंचकर निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को बाधाएं जल्द दूर करने के निर्देश दिए।

एमआर-12 रोड पर केलोदहाला फाटक के ऊपर 734 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा आरओबी बनाया जा रहा है। इसकी कुल लागत करीब 32 करोड़ रुपये है। शासन ने 14 जुलाई 2023 को वित्तीय स्वीकृति दी थी। निर्माण का ठेका मेसर्स केटी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड को मिला है। लोक निर्माण विभाग काम करवा रहा है।