इंदौर में मां-बेटी के नाले में गिरने के बाद जागा नगर निगम, दोनों तरफ बनेगी रिटेनिंग वॉल, स्ट्रीट लाइटें करेंगे चालू

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सनसिटी से भवंस स्कूल की ओर जाने वाली मास्टर प्लान सड़क पर महिला और बच्ची के दो पहिया वाहन सहित खुले नाले में गिरने की घटना के बाद आखिर नगर निगम की नींद खुल ही गई। सोमवार को नगर निगम अपर आयुक्त (ड्रेनेज) आशीष ने अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया।

उन्होंने सड़क किनारे बह रहे खुले नाले के दोनों तरफ शीघ्र रिटेनिंग वाल बनाने का आश्वासन दिया। इसका निर्माण एपेक्स एलाइट टाउनशिप के निर्माणकर्ताओं द्वारा कराया जाएगा। जोनल अधिकारी प्रकाश नागर ने बताया कि नाले के दोनों तरफ रिटेनिंग वाल बनाने का काम पहले से तय था। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई भी जारी है।