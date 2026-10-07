इंदौर में इस साल 62 से ज्यादा हत्या की वारदात, सभी में परिवार का सदस्य, रिश्तेदार या परिचित निकला हमलावर

मुकेश मंगल, नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में अपराध का एक ऐसा चेहरा सामने आ रहा है, जो चिंता बढ़ाने वाला है। इस साल अब तक कमिश्नरेट क्षेत्र में 62 से ज्यादा हत्या की वारदातें सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं की पड़ताल करें तो एक बात बार-बार सामने आती है- कातिल कोई बाहर का नहीं, बल्कि घर-परिवार या करीबी रिश्तों में शामिल व्यक्ति ही है।

हत्या की हालिया घटनाएं इस तस्वीर को और भयावह बनाती हैं। एक मामले में पोती पर 75 वर्षीय दादा की क्रिकेट बैट से हत्या करने का आरोप है। पुलिस पूछताछ में युवती ने दादा पर लंबे समय से अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि बदनामी और परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से वह अब तक चुप थी।

विवाद बढ़ा तो उसने दादा पर हमला कर दिया। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। इसके ठीक एक दिन बाद पत्नी द्वारा पति की हत्या का मामला सामने आया। यानी एक के बाद एक घटनाओं में अपराधी और मृतक के बीच रिश्ता खून का या वैवाहिक रहा। एक-दूसरे को जानते थे हत्या की इन घटनाओं का विश्लेषण करने पर पुलिस अधिकारियों के अनुसार बड़ी संख्या में मामलों में मृतक और आरोपित एक-दूसरे को पहले से जानते थे। कई मामलों में पति-पत्नी, भाई-भाई, पिता-पुत्र, अन्य स्वजन या परिचितों के बीच विवाद हिंसा में बदला और फिर जानलेवा हमला हो गया।