इंदौर में ठगाए पूजा-पाठ कर ग्रहदशा सुधारने वाले पंडित, जजमान ने लगाई 60 लाख रुपये की चपत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : पूजा और अनुष्ठान कर गृहदशा सुधारने वाले पंडित खुद ठगी का शिकार हो गए और लाखों रुपये गवां बैठे। उनको उनके जजमान ने ही 60 लाख रुपये की चपत लगा दी। पंडित अब रुपयों और एफआईआर के लिए अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं।

फरियादी राजेश शास्त्री मंगलवार को आयुक्त कार्यालय पहुंचे और खातीवाला टैंक क्षेत्र में रहने वाले नितिन और पारागीता पर 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। नितिन ने करीब पांच महीने पूर्व पूजा और वास्तु दोष दूर करने के लिए घर बुलाया था।