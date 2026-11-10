इंदौर में TV की आवाज पर विवाद: पड़ोसी ने लकवाग्रस्त को दिया धक्का, दीवार से सिर टकराने से मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में टीवी की तेज आवाज को लेकर हुए विवाद में एक लकवाग्रस्त व्यक्ति की मौत हो गई। आरोप है कि पड़ोसी ने विवाद के दौरान उसे धक्का देकर गिराया था। गिरने से उसका सिर दीवार से टकरा गया और वह बेहोश हो गया।

स्वजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपित फरार है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।