सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में बढ़े 12715 यात्री, तीन हजार यात्रियों ने इंदौर एयरपोर्ट से की विदेश यात्रा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से अक्टूबर माह में प्रतिदिन औसतन साढ़े दस हजार के करीब यात्रियों ने हवाई यात्रा की। इस माह करीब 3.23 लाख से अधिक यात्रियों ने आना-जाना किया। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में 12715 यात्रियों ने अधिक हवाई यात्रा की। इस अवधि में प्रतिदिन औसतन 78 उड़ानें संचालित हुई। अक्टूबर माह में 3001 यात्री इंदौर से विदेश यात्रा पर गए। इन यात्रियों ने इंदौर-अबूधाबी की उड़ान का विकल्प चुना।

3001 यात्रियों ने यूएई के अबू धाबी उड़ान से विदेश यात्रा की दरअसल अक्टूबर माह में इंदौर एयरपोर्ट से तीन लाख 23 हजार 715 यात्रियों ने हवाई यात्रा की और 2441 उड़ानें संचालित हुईं। अक्टूबर माह में तीन लाख 20 हजार 714 यात्रियों ने इंदौर से देश के अन्य शहरों की हवाई यात्रा की, जबकि 3001 यात्रियों ने यूएई के अबू धाबी उड़ान से विदेश यात्रा की।