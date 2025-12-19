न होटल मिला, न उड़ान, पायलट का इंतजार करते रहे यात्री, एयरपोर्ट बंद होने का बहाना बना इंडिगो ने कैंसिल की मुंबई से इंदौर की फ्लाइट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मुंबई से इंदौर आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की रात की उड़ान में गुरुवार को यात्रियों को भारी परेशानी हुई। तय समय से पहले यात्रियों को मुंबई एयरपोर्ट पर विमान में बैठा दिया गया, लेकिन करीब दो घंटे तक उड़ान रवाना नहीं हुई। विमान में बैठे यात्री परेशान होते रहे, फिर सवा दस बजे फ्लाइट को रद कर दिया गया। इंदौर आने वाले यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे।

अचानक उड़ान निरस्त करने की घोषणा इंडिगो की उड़ान 6ई 225 रात 8.45 बजे मुंबई एयरपोर्ट से इंदौर के लिए रवाना होनी थी। इसके लिए शाम 8.15 बजे ही यात्रियों को विमान में बैठा दिया गया, लेकिन रात 10.15 बजे तक विमान रनवे पर ही खड़ा रहा। इसके बाद अचानक उड़ान निरस्त करने की घोषणा कर दी गई। यात्रियों को विमान से उतारकर टर्मिनल बिल्डिंग में बैठाया गया।