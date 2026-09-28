एमपी को रेलवे का तोहफा... पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन अब हफ्ते में चलेगी 5 दिन, आदेश जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। पातालपानी से कालाकुंड के बीच चलने वाली प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन अब सप्ताह में पांच दिन चलेगी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा ट्रेन के संचालन को लेकर सोमवार को जारी किए गए नए आदेश के अनुसार अब ट्रेन शुक्रवार, शनिवार और रविवार के साथ मंगलवार एवं बुधवार को भी संचालित की जाएगी। इससे यात्रियों को सप्ताह में पांच दिन पातालपानी-कालाकुंड के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।

ट्रेन के आने-जाने के समय व टिकट शुल्क में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ट्रेन के अतिरिक्त दो दिन संचालन शुरू होने से पर्यटकों और यात्रियों के लिए इस पर्यटन क्षेत्र की यात्रा करना अधिक सुविधाजनक होगा। खासकर सप्ताहांत के अलावा मंगलवार और बुधवार को भी पर्यटक ट्रेन से सफर कर सकेंगे।