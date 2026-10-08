देवास में निलंबन की कार्रवाई से भड़के पटवारी, इंदौर के 320 ने सरकारी वाट्सएप ग्रुप छोड़कर जताया विरोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : स्वामित्व योजना में जिम्मेदारी तय करने को लेकर पटवारियों और राजस्व विभाग के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। देवास में तीन परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवा समाप्त किए जाने के बाद बुधवार को इंदौर में करीब 320 पटवारियों ने सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़कर विरोध दर्ज कराया।

राजस्व कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है प्रदेश संगठन के आह्वान पर पटवारियों ने ऑनलाइन राजस्व कार्यों से भी अलग रहने का ऐलान किया है। इससे राजस्व विभाग के ऑनलाइन और राजस्व कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है। पटवारियों का विरोध स्वामित्व योजना में उन्हें निष्पादन अधिकारी बनाए जाने को लेकर है।