इंदौर में जनसुनवाई में अधिकारियों को गिफ्ट की गंदे पानी की बॉटल, कांग्रेस पार्षद बोले- दूसरा भागीरथपुरा नहीं बनने देंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर निगम मुख्यालय में होने वाली जनसुनवाई में मंगलवार को उस वक्त हंगामा मच गया, जब कांग्रेसी पार्षद कुणाल सोलंकी बोतल में नर्मदा का गंदा पानी लेकर पहुंचे। उन्होंने इस गंदे पानी को निगम अधिकारियों को उपहार में दिया। सोलंकी ने कहा कि उनके वार्ड में पिछले छह महीने से नर्मदा का गंदा पानी आ रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत भी की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। गंदा पानी पीने से रहवासी परेशान हैं।

दो बच्चे बीमार भी हो गए। पार्षद ने चेतावनी दी कि अब भी स्थिति नहीं सुधरी तो वे यही पानी निगम अधिकारियों को पिलाएंगे। सोलंकी ने बताया कि छह माह से कुम्हार भट्टी क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि काम शुरू करवा दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ नहीं हो रहा।