"खिलाड़ी कहीं भी जाएं, बता कर जाएं…" ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से हुई छेड़छाड़ की घटना पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खिलाड़ियों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जब भी खिलाड़ी कहीं बाहर जाएं तो स्थानीय प्रशासन को सूचित करके जाएं। यह घटना हम सभी के लिए सबक है।

क्या कहा विजयवर्गीय ने कहा, "जैसे हम लोग बाहर जाते समय कम से कम एक स्थानीय व्यक्ति को जरूर जानकारी देते हैं, वैसे ही खिलाड़ियों को भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहां क्रिकेट वैसा ही है जैसे इंग्लैंड में फुटबॉल।" उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, "मैंने इंग्लैंड में फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते देखे हैं। जिस होटल में हम रुके थे, वहां एक खिलाड़ी कॉफी पी रहा था। तभी कई युवा वहां पहुंच गए। एक लड़की ने उस खिलाड़ी को चूम लिया और उसके कपड़े फट गए। यह इंग्लैंड का एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी था।"