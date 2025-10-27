"खिलाड़ी कहीं भी जाएं, बता कर जाएं…" ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से हुई छेड़छाड़ की घटना पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खिलाड़ियों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जब भी खिलाड़ी कहीं बाहर जाएं तो स्थानीय प्रशासन को सूचित करके जाएं। यह घटना हम सभी के लिए सबक है।
क्या कहा
विजयवर्गीय ने कहा, "जैसे हम लोग बाहर जाते समय कम से कम एक स्थानीय व्यक्ति को जरूर जानकारी देते हैं, वैसे ही खिलाड़ियों को भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहां क्रिकेट वैसा ही है जैसे इंग्लैंड में फुटबॉल।" उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, "मैंने इंग्लैंड में फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते देखे हैं। जिस होटल में हम रुके थे, वहां एक खिलाड़ी कॉफी पी रहा था। तभी कई युवा वहां पहुंच गए। एक लड़की ने उस खिलाड़ी को चूम लिया और उसके कपड़े फट गए। यह इंग्लैंड का एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी था।"
सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए
विजयवर्गीय ने कहा कि खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें भी अपनी सुरक्षा और लोकप्रियता का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि जब भी खिलाड़ी घूमने जाएं, तो स्थानीय प्रशासन या सुरक्षा को बताकर जाएं।
सुरक्षा में चूक हुई
एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने दोहराया कि "सुरक्षा चूक तो हुई, लेकिन खिलाड़ियों की भी ज़िम्मेदारी थी कि वे प्रशासन या सुरक्षाकर्मी को सूचित करें। उन्होंने किसी को नहीं बताया। लेकिन अब यह घटना उन्हें सतर्क रहना सिखाएगी।"
मचा बवाल
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान ने विपक्षी दलों और महिला संगठनों को भड़का दिया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि "यह बयान बेहद शर्मनाक और पुरानी सोच को दर्शाता है। यह घटना राज्य की नाकामी है, और मंत्री पीड़ितों पर दोष मढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद गृह विभाग संभालते हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं।"
कभी महिलाएं क्या कपड़े पहनें, कभी राहुल-प्रियंका कैसे रहें, तो कभी महिलाएं शूर्पणखा जैसी लगती हैं, अब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय छेड़छाड़ की शिकार हुईं महिला खिलाड़ियों को नसीहत दे रहे हैं, वो इस घटना सबक लें ! @GargiRawat @alok_pandey @manishndtv pic.twitter.com/SCbyzypxjz
— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) October 26, 2025
पहले भी विवादों में
अगर विजयवर्गीय की बात करें, तो वे पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि "हम पुरानी संस्कृति के लोग हैं। हमारे गांव जिरापुर में तो बहनों के घर में पानी तक नहीं पीते थे। आज विपक्ष के नेता ऐसी संस्कृति वाले हो गए हैं कि सड़क पर बहन को चूमते हैं। यह परंपरा नहीं, विदेशी आदतें हैं।" इसके अलावा उन्होंने इसी साल जून में एक और कार्यक्रम में कहा था कि "मुझे छोटे-छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। पश्चिम में कम कपड़े पहनने वाली महिला को सुंदर मानते हैं, पर भारत में सुंदरता अच्छे वस्त्र, गहनों और साज-सज्जा में है।"