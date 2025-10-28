इंदौर में POCSO केस में टीआई ने FIR टाली, SI ने की अनावश्यक DNA मांग....डीसीपी ने लिया ये एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: पॉक्सो एक्ट के मामले में टीआई और SI की गंभीर लापरवाही सामने आई है। TI ने एफआईआर टाल दी और एसआई ने DNA सैंपल मांग लिए। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह को हुई शिकायत के बाद जोन-3 के डीसीपी राजेश व्यास ने विवेचक बदलकर लापरवाहों पर जांच बैठा दी है।

महाराष्ट्र निवासी महिला मंगलवार दोपहर भाई के साथ आयुक्त कार्यालय पहुंची और पलासिया टीआई वीरेंद्र सिंह रघुवंशी व एसआई जगदीश मालवीय की शिकायत की। महिला का आरोप है कि उसकी आठ वर्षीय बेटी के साथ सौतेले पिता द्वारा अश्लील हरकत की गई है।

पलासिया पुलिस इस मामले में आरोपित से मिल गई है। विवेचक जगदीश मालवीय डीएनए सैंपल के लिए फोन लगा रहे हैं। पॉक्सो एक्ट में डीएनए परीक्षण आवश्यक नहीं है। शिकायत के बाद जोन-3 के डीसीपी राजेश व्यास ने जगदीश मालवीय से जांच छीन कर कोतवाली थाने की एसआई अभिरुचि कन्नौजिया को सौंप दी।13 घंटे थाने में बैठी रही, टीआई-एसआई टालते रहे महिला की प्रापर्टी कारोबारी से दूसरी शादी हुई है। पति उसकी बच्ची के साथ अश्लील हरकत करता था।

महिला 21 सितंबर को बच्ची को लेकर थाने पहुंची, पर टीआई सुरेंद्र सिंह और एसआई जगदीश मालवीय ने रिपोर्ट नहीं लिखी। वह 13 घंटे थाने में बैठी रही। 30 सितंबर को महिला मायके औरंगाबाद गई और सतारा थाना में शून्य पर कायमी करवाई। आरोप है कि थाने में असल कायमी करने में तीन दिन लगा दिए।