Indore पुलिस को बड़ी सफलता, कई किमी पैदल ट्रैकिंग कर दबोचे 3 खूंखार अपराधी, 68 लाख के जेवरात बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तेजाजी नगर पुलिस ने बाग टांडा की हथियारबंद नकबजन गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों को देर रात पहाड़ियों से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 68.50 लाख के जेवरात, देशी कट्टा व आठ जिंदा कारतूस जब्त किए है। इनके खिलाफ इंदौर के साथ ही अन्य राज्यों में भी प्रकरण दर्ज है।
अधिकारियों के मुताबिक तीन माह से तेजाजी नगर क्षेत्र सहित इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में नकबजनी की वारदातों पर टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र के जरिए आरोपितों का पता लगाया। टीम को अलीराजपुर और धार जिले की पहाड़ियों के बीच बदमाशों के होने की जानकारी मिलीं। दुर्गम रास्ता होने के कारण पुलिस टीम ने कई किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग की और उन्हें गिरफ्तार किया।
डीसीपी कृष्ण लालचंदानी के मुताबिक आकेश उर्फ आकाश (20) निवासी बडी कदवाल, अलीराजपुर (7 गंभीर अपराध दर्ज), शेरू पुत्र हीरू वसुनिया (20) निवासी ग्राम गुराडिया, धार (6 अपराध दर्ज) और पंकेश पुत्र भांगु मण्डलोई (20) निवासी ग्राम झाई, धार को गिरफ्तार किया है। पुलिस की रिवाल्वर लूटने वाला आरोपित भी गिरफ्तार कार्रवाई में कुख्यात अपराधी आकाश गिरफ्त में आया है, जिसने पुलिस से रिवाल्वर लूटी थी। यह शातिर अपराधी है, इसपर लूट, डकैती और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वर्ष 2022 में आरोपित आकाश ने थाना बडगोंदा क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला कर उनकी सरकारी रायफल लूट ली थी और तब से फरार चल रहा था।
इसके अलावा गिरोह का दूसरा सदस्य शेरू पहले भी तेजाजी नगर से जेल जा चुका है। ऐसे करते थे वारदात पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे दिन में सूने मकानों की रैकी करते थे। रात के सन्नाटे में ये पेचकस, कटर और अन्य औजारों की मदद से चंद मिनटों में ताले तोड़कर घरों के भीतर दाखिल होते थे। ये अपराधी न केवल शातिर चोर हैं, बल्कि गिरफ्तारी से बचने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकते थे।
यह भी पढ़ें- इंदौर में चला निगम का बुलडोजर, 4 घंटे में हटाए 40 मकानों के बाधक हिस्से, ट्रेजर टाउन को एबी रोड से जोड़ने का रास्ता साफ
आरोपितों के पास से 450 ग्राम सोने के जेवरात, 2.50 किग्रा चांदी जब्त की है। सिविल कपड़ों में पकड़ने पहुंची पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिन गांव में आरोपित रहते हैं, यहां तक पुलिस का पहुंचना मुश्किल है, गांव में कैमरे लगे हुए है। जैसे ही पुलिस पहुंचती है, यह फरार हो जाते हैं। इसलिए सिविल ड्रेस में पुलिस और कई किमी तक पैदल चलकर आरोपितों को गिरफ्तार किया।