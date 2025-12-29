Indore पुलिस को बड़ी सफलता, कई किमी पैदल ट्रैकिंग कर दबोचे 3 खूंखार अपराधी, 68 लाख के जेवरात बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तेजाजी नगर पुलिस ने बाग टांडा की हथियारबंद नकबजन गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों को देर रात पहाड़ियों से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 68.50 लाख के जेवरात, देशी कट्टा व आठ जिंदा कारतूस जब्त किए है। इनके खिलाफ इंदौर के साथ ही अन्य राज्यों में भी प्रकरण दर्ज है।

मुखबिर तंत्र के जरिए आरोपितों का पता लगाया अधिकारियों के मुताबिक तीन माह से तेजाजी नगर क्षेत्र सहित इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में नकबजनी की वारदातों पर टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र के जरिए आरोपितों का पता लगाया। टीम को अलीराजपुर और धार जिले की पहाड़ियों के बीच बदमाशों के होने की जानकारी मिलीं। दुर्गम रास्ता होने के कारण पुलिस टीम ने कई किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग की और उन्हें गिरफ्तार किया।