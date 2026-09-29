इंदौर में बिल्डर बंटी नागर की खुदकुशी के मामले में मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पलासिया स्थित अपने ऑफिस में रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले बिल्डर बंटी उर्फ संदीप नागर के मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस को अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और आत्महत्या का ठोस कारण भी सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि बंटी कुछ समय से डिप्रेशन में थे। पुलिस अब ऑफिस के कर्मचारियों, परिचितों और आखिरी समय में उनसे संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ करेगी।

सील किए गए ऑफिस से मिले दस्तावेज, लैपटाप और मोबाइल की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने बिल्डिंग के कैमरों के फुटेज भी निकाले हैं। बंटी ने जिस कमरे में फांसी लगाई, वहां कैमरे चालू मिले, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग नहीं मिली। ऑफिस में लगे दो डीवीआर में से एक में हार्डडिस्क नहीं मिली, जबकि दूसरे डीवीआर में हार्डडिस्क लगी है।